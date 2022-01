Tuttosport – Mertens il migliore, Lozano e Fabian Ruiz che ingenuità

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle prestazioni del Napoli nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano il migliore è stato Dries Mertens, che realizza il 143° gol con la maglia del Napoli con una perla e cerca sempre di innescare i compagni prima che finisca la benzina e si becca un 6,5. I peggiori sono i due subentrati Fabian Ruiz e Lozano. Il primo rimedia due gialli in mezz’ora e lascia i suoi in 9, mentre il secondo, nonostante sia entrato bene in partita, colpendo anche un palo, rovina tutto con un’espulsione sciagurata. Entrambi si beccano un 4.5.