Spalletti: “Dovevamo sfruttare meglio l’uomo in più, lunedì tornerà anche Osimhen”

Intervistato nel post Napoli-Fiorentina il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha fatto il punto sulla gara e ha espresso parole incoraggianti su Victor Osimhen. Ecco quanto detto:

“Il Napoli in campo ogni tre giorni ha pagato dazio con la Fiorentina ma solo in nove e durante i supplementari. Non riesco a trovare note positive, era complicato gestire le assenze, abbiamo giocato tante partite e l’emergenza ci ha condizionato. Chi era in campo aveva giocato tre giorni fa e anche chi rientrava era fermo da dieci giorni. Lo stesso varrà per le prossime partite. Aver tirato lungo nel minutaggio ci sta creando qualche problema. Eppure, c’ è stato un momento in cui il Napoli avrebbe potuto vincerla, ovvero quando eravamo in superiorità numerica sull’ uno a uno e anche quando sono passati in vantaggio loro. Lunedì c’ è il Bologna, il problema è che chi torna non ha tempo di recuperare e non potrà fare una partita di livello pressando di continuo. Con noi verrà anche Osimhen, poi ci sarà da valutare come usare correttamente la sua disponibilità e la sua condizione fisica”.