“Parte bene, poi Vlahovic lo brucia e si perde”, pioggia di 4.5 dei quotidiani per Tuanzebe

Ieri il nuovo acquisto Axel Tuanzebe ha fatto l’esordio con la maglia del Napoli, in una partita complessa e che si è complicata fin da subito anche a causa di una sua distrazione sul gol di Vlahovic.

Queste le pagelle dei quotidiani per lui:

Corriere dello Sport 4.5

“Resta inchiodato sulla torsione di Vlahovic – Vlahovic eh – e poi frana”.

Gazzetta dello Sport 4.5

“Bene nei movimenti e nei disimpegni in avvio, ma Vlahovic lo brucia nell’area piccola in velocità. Poi si perde”.

Il Mattino 4.5

“Alcune cose gli riescono bene (uscita palla al piede); altre gli riescono meno bene (controllo palla in anticipo); altre , poi, non gli riescono affatto (marcare Vlahovic in occasione del gol del vantaggio della Fiorentina). Per l’esordio da titolare avrebbe desiderato un cliente decisamente meno preoccupante”.