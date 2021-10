Gazzetta: altro che sgraziato nei movimenti, Osimhen è un attaccante completo

Oggi La Gazzetta dello Sport ha analizzato la crescita di Victor Osimhen, che ha segnato 7 gol nel solo mese di settembre:

“Chi lo criticava perché sgraziato nei movimenti, chi invece aveva a che ridire sulla tecnica, chi lo riteneva solo un contropiedista: tutti sono stati costretti a rivedere i propri giudizi perché Victor ha dimostrato di essere anche un attaccante d’area di rigore. E basta rivedere il modo in cui ha realizzato queste sette reti per avere un dato oggettivo sulla sua crescita esponenziale, indispensabile per tenere lassù in alto alla classifica il Napoli di Spalletti”.