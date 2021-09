Tuttosport – Il Napoli freme, ma si ferma anche Lobotka: le ultime verso la Juventus

Anche Lobotka costretto a dare forfait per la gara di sabato pomeriggio, al Maradona, tra Napoli e Juventus: Spalletti alle prese con qualche problema a centrocampo.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico del Napoli aspetta novità per Zielinski, che pare non aver recuperato neanche in Nazonale e “scalda” Anguissa, che potrebbe addirittura partire da titolare contro la Juventus, alla sua prima gara in azzurro.

Dopo Meret (frattura di due vertebre lombari) anche Lobotka (elongazione del bicipite femorale destro) si ferma, mentre Zielinski è atteso oggi a Napoli, anche se nemmeno ieri sera contro l’Inghilterra è sceso in campo. Oggi il polacco verrà visitato dal dottor Canonico, ma è comunque molto difficile – se non impossibile – che sabato scenda in campo.

Come anticipato, nella giornata di ieri è arrivato Anguissa, che ha conosciuto compagni e mister. Proprio Spalletti prenderà una decisione domani sul suo utilizzo dal primo minuto: il tecnico vuole prima valutare tutti i centrocampisti a disposizione. Probabilmente, si potrebbe andare con un 4-2-3-1, con Fabian e Anguissa davanti alla difesa ed Elmas alle spalle di Osimhen.