Tuttosport – Juventus, quanti dubbi per Allegri: le ultime di formazione verso il Napoli

L’edizione odierna di Tuttosport parla delle mosse di Massimiliano Allegri in vista della sfida di sabato pomeriggio, al Maradona, contro il Napoli.

Dall’infortunio di Chiesa al rientro dei sudamericani, passando per Ramsey, Kean e la possibile difesa a tre. Sono tanti i dubbi e le domande di Allegri per stilare il suo prossimo undici bianconero.

Partendo dall’attacco, se Chiesa non sarà del match potrebbe giocare da titolare, dopo la doppietta di ieri con la maglia dell’Italia, Moise Kean, che potrebbe quindi in questo modo affiancare Morata. Altrimenti, un’altra alternativa è rappresentata da Kulusevski, che potrebbe anch’esso avanzare di fianco lo spagnolo.

Alle spalle delle punte, Allegri potrebbe scegliere due linee da 4, adottando quindi per un 4-4-2: a centrocampo Bernardeschi a sinistra, in mezzo Rabiot e Locatelli, mentre a destra Kulusevski (se non giocherà in attacco) o uno tra McKennie e Cuadrado (di rientro dalla Colombia).

In difesa, invece, De Ligt e Chiellini come centrali sarebbero affiancati da De Sciglio e uno tra Cuadrado, Danilo e Alex Sandro. L’ipotesi difesa a tre c’è e tenta Allegri, non è da scartare: il tecnico potrebbe scendere in campo con un 3-5-2 che gli permetterebbe anche di non schierare i sudamericani.

Ancora tante incognite per Allegri in vista del Napoli: da oggi il tecnico inizierà a risolvere i primi dubbi.