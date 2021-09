Corriere dello Sport – Napoli, ecco Insigne: il capitano per la storia

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, vicino a un importante traguardo con la maglia azzurra.

Il calciatore ex Foggia e Pescara arriverà, nel match in programma sabato contro la Juventus, il traguardo delle 400 presenze con la squadra partenopea. Contro i bianconeri ci sarà, dopo aver affrontato i problemi che lo hanno costretto al forfait in Nazionale.

Come racconta il quotidiano, il capitano farà di tutto per lasciare il segno in quella che potrebbe essere anche la sua ultima stagione con il Napoli, e in una partita che non è mai come le altre. Lorenzo oggi è atteso a Napoli – come da programma insieme a Di Lorenzo – per preparare la sfida del Maradona.

Spalletti sa che aumentare ancor di più quelli che sono i 5 punti di distacco in classifica tra le due rivali è una grande occasione, e lo sanno anche i calciatori, a partire proprio da Insigne, che negli ultimi tre incroci in campionato tra Napoli e Juventus ha segnato tre reti. E ora si prepara alla sua partita numero 400 in azzurro, ed è al quarto posto nella classifica all-time dietro Juliano.