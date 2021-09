Gazzetta – Accordo ancora lontano per il rinnovo di Insigne

Lorenzo Insigne e il Napoli sono ancora ben distanti per il rinnovo.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il capitano del Napoli e il presidente ADL non si sono più aggiornati e da entrambi i lati trapela poco ottimismo. Le parti in gioco continuano incessantemente a far valere le proprie ragioni: riassumendo, ridimensionamento da un lato e ultimo contratto importante dall’altro. Due leitmotiv che sembrano troppo distanti per combaciare in un lieto fine.

La finestra di gennaio sarà fondamentale per prendere una decisione in una direzione o nell’altra. Insigne è tranquillo e pensa solamente al Napoli.