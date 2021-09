Repubblica – Probabile esordio da titolare per Anguissa e cambio modulo

Zambo Anguissa potrebbe partire titolare contro la Juventus.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il centrocampista del Camerun è arrivato solo ieri a Castel Volturno e dopo due giorni potrebbe già accogliere il tifo azzurro dal primo minuto. Decisivo l’infortunio di Lobotka per le sorti dell’ex Fulham, che dunque dovrebbe fare coppia a centrocampo con Fabiàn Ruiz nel ritorno quasi conclarato al 4-2-3-1. Sarebbe subito un banco di prova importantissimo per l’atleta, in vista poi della sfida al Leicester del giovedì in Europa League.

La situazione di Anguissa ricorda difatti l’esordio di Bakayoko, i cui inizi in maglia azzurra furono tempestivi a causa delle assenze in mediana nella passata stagione.