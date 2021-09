Il Mattino: il Casms potrebbe vietare la trasferta di Napoli ai tifosi della Juve

Oggi Il Mattino ha fatto il punto sulla sospensione della vendita dei biglietti di Napoli-Juventus, annunciata già ieri dal Napoli:

“Tutto momentaneamente sospeso in attesa che decida il Casms (comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) e deliberi in merito alle modalità di vendita dei biglietti e cioè che decida se consentire o meno l’ acquisto dei tagliandi su tutto il territorio nazionale (cioè anche ai supporters provenienti da altre regioni al di fuori della Campania), oppure se limitarla ai residenti in Campania: la valutazione, quindi, verterà sulla presenza o meno dei tifosi della Juventus allo stadio Maradona proprio perché si tratta di una partita di quelle considerate ad alto rischio. E proprio per questo motivo il Casms potrebbe decidere di porre delle limitazioni alla vendita dei tagliandi”.