L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sul profilo di Faouzi Ghoulam.

L’attuale difensore partenopeo, non è rientrato tra i convocati di Luciano Spalletti per la fase a gruppi di Europa League.

Il giocatore è atteso per l’ultimo controllo dopo l’intervento al crociato del ginocchio sinistro, avvenuto lo scorso marzo. In caso di esiti positivi, il tecnico azzurro potrebbe far rientrare Ghoulam al prossimo turno.