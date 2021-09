CdS – Stop alla vendita di biglietti per la gara contro la Juve: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che la vendita dei biglietti per Napoli-Juventus sia stata momentaneamente sospesa.

Il club partenopeo, aveva fissato la partenza per le ore 12:00 di ieri. L’Osservatorio, però, ha deciso di bloccare la procedura e ha giustificato la scelta parlando di “partita ad alto rischio“.

Si attenderà l’opinione del Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) per eventuali limitazioni e, in seguito, per la ripresa della vendita.

Nel frattempo, è iniziata la distribuzione dei biglietti per l’amichevole tra Napoli e Benevento (lunedì ore 21, stadio Maradona). Il prezzo è di 1,50 euro per tutti i settori.