Dopo la prossima sosta il Napoli affronterà la Juventus allo stadio Maradona per la terza giornata di Serie A. Durante le due settimane di pausa, andranno in scena i match delle Nazionali, comprese quelle extraeuropee che richiederebbero l’isolamento al ritorno per i calciatori che ne prendono parte. A rischio ci sono infatti diversi giocatori bianconeri, nel dettaglio McKennie, che dovrebbe sottoporsi ad un isolamento di 5 giorni, Bentancur, Alex Sandro, Danilo, Dybala e Cuadrado, ai quali toccherebbe invece una quarantena di ben 10 giorni, essendo sudamericani. Pertanto, gli ultimi cinque giocatori citati andrebbero a saltare, come riporta Tuttosport, anche l’esordio in Champions League la settimana successiva, oltre alla sfida di Fuorigrotta.

Lo stesso problema toccherebbe anche al Napoli, ma secondo quanto riportato da Repubblica la società si farà forte dell’appoggio ufficiale della Lega Calcio per bloccare la partenza dei suoi nazionali per i paesi a rischio. I calciatori in questione sarebbero Koulibaly, Lozano, Osimhen, Ospina ed Elmas.