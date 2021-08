CorrSera: Insigne disorientato, il suo agente lo offre a Inter e Milan

Oggi Il Corriere della Sera ha scritto del disorientamento di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli a scadenza tra meno di un anno:

“Disorientato è Lorenzo Insigne con il contratto in scadenza e a caccia di un rinnovo da 6 milioni. Cifra giudicata esegerata da De Laurentiis”.

L’agente, Vincenzo Pisacane, ci prova con Inter e Milan, scrive il Corriere:

“Piuttosto di cedere a richieste giudicate troppo esose corre il rischio di perderlo a zero. E nel frattempo il procuratore dell’attaccante sonda il Milan (che in quel ruolo però ha già Rebic e Leao) e soprattutto l’Inter, affascinata casomai dall’idea di prenderlo a zero la prossima estate”.