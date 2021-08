Sabatini: «Spalletti è un genio del calcio, con lui Osimhen diventerà immarcabile»

Walter Sabatini, ex ds della Roma e attuale direttore sportivo del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport affrontando vari temi, tra cui la nuova avventura partenopea di Luciano Spalletti:

“Per me Spalletti è un genio del calcio e sono curioso di vedere che cosa farà al Napoli. Già si scorge l’embrione di un grande progetto. Il calcio di Spalletti ha un bel respiro, crea tante linee di passaggio, esalta gli attaccanti. Penso che Osimhen possa diventare immarcabile“.

Sabatini ha fatto il punto anche sulla querelle Totti-Spalletti:

“Questa storia ha oscurato il gran lavoro di Luciano in giallorosso. Un anno (nel 2016-17, ndr) la sua Roma raggiunse gli 87 punti e a 87 spesso si vince lo scudetto (lo vinse la Juve di Allegri con 91, ndr). Lo scontro con Totti è stato umiliante per tutti, per Totti stesso”.