CorrSport – Jorginho insegue un secondo obiettivo chiamato Europeo

Jorginho viene da una stagione strepitosa.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il calciatore del Chelsea ha vinto una Champions League con il club londinese e domenica a Wembley si giocherà anche la finale dell’Europeo con l’Italia. Il centrocampista ha battuto il rigore decisivo contro la Spagna, in carriera ne ha sbagliati pochissimi: son ben 29 i centri dagli undici metri su 33 rigori tirati fino ad ora in carriera. Parliamo di un bottino che si appresta a diventare sempre più importante, sinonimo di una sicurezza innata e di una grande consapevolezza dei propri mezzi.

Jorginho si è preso anche l’azzurro della Nazionale, sognando ad occhi aperti nella corsa al Pallone d’Oro.