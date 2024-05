Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del nuovo allenatore del Napoli, preferito dal nuovo ds azzurro. Ecco cosa ne pensa:

“Manna non spinge per Conte. Il preferito per lui è Gasperini. Vedremo cosa accadrà dopo la finale di questa sera di #EuropaLeague. Se Gasperini decidesse di abbracciare il progetto Napoli, la trattativa si chiuderà nel giro di pochi giorni“.