Il Mattino – ADL sarebbe disposto a un sacrificio per Allegri: tutto può succedere

Da qualche giorno il nome di Massimiliano Allegri è tornato a essere accostato alla futura panchina del Napoli.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“Nel casting, si sa, ci sono i nomi Simone Inzaghi (ma senza fare sgarbi all’amico Lotito anche se una prima offerta già c’è stata per il tecnico laziale di 1,8 milioni di euro), Italiano e Spalletti ma se Allegri dovesse scendere a più miti richieste economiche, non è escluso che De Laurentiis possa alzare l’asticella dell’ingaggio. Tutto può succedere, tranne un ritorno di Sarri che al momento pensa alla Premier come prima scelta. Ma il futuro è domani, nello stadio dello Spezia. Su un campo di calcio”.