L’estate che verrà potrebbe essere un’estate dove molte panchine potrebbero cambiare: già la Roma ha annunciato il nuovo tecnico, Lazio e Milan dovrebbero confermare il loro tecnico, Gasperini è blindato, mentre per Napoli e Juventus si deve porre un punto interrogativo.

Soprattutto in casa bianconera il futuro è nebuloso: la società sarebbe ben felice di confermare Pirlo dopo questa stagione, ma le prossime 4 partite saranno decisive: non conterà solo la Champions League o la Coppa Italia, ma anche le prestazione della squadra, per avere la dimostrazione se Pirlo ha in mano il gruppo.

Nel caso Pirlo non convinca, Agnelli dovrebbe scendere il nuovo tecnico; il fascino di prendere un big per il prossimo anno è molto forte e le due ipotesi valutate sono dei ritorni: Zidane e Allegri.

Zidane è un pallino del mondo Juventus, fu valutato sia per il dopo Allegri sia per il dopo sarri, e l’uscita dalla Champions potrebbe far calare il sipario sulla sua esperienza a Madrid. Ma anche Allegri, forte dell’amicizia con il presidente, è un candidato al ritorno.

Ma questi due non sono gli unici profili: infatti, nel caso Agnelli non riuscisse a soddisfare le esose richieste di questi due tecnici, un’altra idea sarebbe il nome di Gattuso, in uscita dal Napoli, che piace ai dirigenti bianconeri e non è assolutamente da escludere che ci siano contatti con Mendes.