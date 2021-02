PRIMA PAGINA – Cds: “Fonseca va tenuto, Ronaldo ha fallito”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando grande spazio al big match di domenica tra Roma e Milan. Entrambe sono anche impegnate in Europa League: il Milan affronterà il Manchester United mentre la Roma sarà impegnata con lo Shaktar. Il taglio alto è dedicato all’intervista ad Antonio Cassano dove ha dichiarata che Fonseca va tenuto e che Ronaldo ha fallito in quanto era stato acquistato per la Champions. Spazio anche alla Lazio che oggi alle 18 affronterà il Bologna. Il taglio basso invece è dedicato all’Inter che ha bisogno di soldi a causa dei problemi di liquidità.