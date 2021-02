Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, ha riferito le ultimissime sulla probabile formazione di Napoli-Benevento.



“Osimhen ha ripreso gli allenamenti dopo la brutta botta rimediata a Bergamo: non ci sarà contro i giallorossi. Mertens invece stringe i denti ma non è ancora al top della condizione. In avanti sicuri Politano e Insigne”.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens