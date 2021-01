CorrSport: A un certo punto sembrava che il Napoli stesse difendendo lo 0-1

La sconfitta contro la Juventus in finale di Supercoppa Italiana ha prodotto molte critiche verso il Napoli. Soprattutto, non ha convinto il rispetto eccessivo verso i campioni d’Italia, che erano in un momento di difficoltà.

Ne ha scritto oggi il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale:

“Ha vinto la squadra più decisa, non la più in forma. Non lo dico io: l’ha detto il Napoli che per tutta la partita, salvo rarissime e peraltro pericolosissime iniziative, ha denunciato con un atteggiamento fin troppo cauto una sorta di incomprensibile sudditanza, un’ingiustificata soggezione, specie dopo aver visto come la Juve era uscita da San Siro. Ha avuto anche la possibilità di aggiustare il risultato, il Napoli, e per ben tre volte, ma questo conforta il mio giudizio: la prima con Lozano, la seconda con Insigne, quando Valeri ha assegnato il rigore per un fallo di McKennie su Mertens e Lorenzo non ha nemmeno centrato la porta, infine nei secondi conclusivi: Szczesny ha però compiuto un autentico miracolo su una deviazione ravvicinata e casuale di Chiellini”.

Incomprensibile, per il direttore del Corriere dello Sport, anche l’atteggiamento del Napoli sullo 0-1:

“Per un istante, intorno al settantesimo, ho addirittura pensato che il Napoli stesse difendendo lo 0 a 1″.