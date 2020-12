CorrSport: Mertens e Osimhen potrebbero ritrovarsi in Belgio per la riabilitazione

Le lacrime versate sul terreno di gioco avevano fatto temere il peggio. Invece – come ieri ha rivelato Sky Sport – l’infortunio di Dries Mertens potrebbe essere meno grave del previsto.

Oggi Il Corriere dello Sport si sofferma sulla riabilitazione del belga, che potrebbe ritrovare Osimhen in Belgio:

“Il Napoli specifica: «Le sue condizioni saranno rivalutate tra tre settimane. Mertens ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio». O con un fisioterapista della Nazionale belga oppure al centro Move to Cure di Anversa, dove in questi giorni sta lavorando Osimhen. E sarebbe una strana casualità, per i due attaccanti che fanno sognare il popolo azzurro: uniti dai gol e anche dall’infortunio“.