Infortunio Osimhen: Tuttosport parla di un probelma al tendine del braccio

Victor Osimhen non sembra vicino al ritorno in campo con la maglia del Napoli; l’infortunio alla spalla sembra non dar pace all’attaccante Nigeriano.

L’edizione odierna di Tuttosport riporta che la lussazione alla spalla per cui si era infortunato lo scorso 13 Novembre durante la partita tra Nigeria e Sierra Leone è ormai superato, ma questo problema ha portato all’interessamento del tendine che permette di alzare il braccio. L’attaccante del Napoli verrà controllato dopo Natale e da lì si stabiliranno i nuovi tempi di recupero per un calvario che sembra senza fine.