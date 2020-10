Crisi del calcio italiano, Gravina: «Tagliamo gli stipendi ai calciatori»

Il presidente della FIGC, Grabiele Gravina, ha scritto alle maggiori federazioni europee per proporre una soluzione estrema: tagliare gli stipendi ai calciatori per far fronte alla crisi economica del mondo del calcio.

Ne scrive oggi Repubblica:

“Una proposta estrema: tagliare gli stipendi dei calciatori su base europea. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha scritto alle maggiori federazioni europee e per conoscenza alla FIFA e alla UEFA, all’associazione dei club europei presieduta da Agnelli (Eca) e ovviamente al sindacato dei calciatori, il Fifpro: propone un intervento condiviso per far fronte a una crisi che graverà per almeno altri 9 mesi sul calcio di vertice, facendo collassare gli incassi – stadi vuoti, niente abbonamenti, sponsor latitanti – e promette di rendere strutturale la flessione dei ricavi”.