Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i primi a svolgere gli allenamenti sono stati i tre portieri azzurri. Il quotidiano riporta un’analisi interessante sulla dicotomia Alex Meret -David Ospina.

Karnezis è rientrato da poco a Castel Volturno ed ha effettuato i tamponi mentre i due “titolari” si giocano tutto alla ripresa del campionato.

Saranno in competizione per giocarsi la maglia da titolare e, chi sarà escluso tra i due, potrebbe anche andare via e non rimanere a Napoli durante la prossima stagione.