Il Corriere dello Sport svela la programmazione di questa settimana di allenamenti per il Napoli. Oggi e domani i calciatori faranno gli allenamenti così come hanno iniziato ieri. Poi mercoledì ci sarà una nuova sospensione per effettuare un nuovo giro di tamponi.

Il protocollo interno anti-covid è molto rigoroso in casa Napoli. Ci sono delle misure ristrettissime. Nè calciatori, nè società vogliono rischiare qualche epidemia interna.