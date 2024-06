Sky DE – Hummels potrebbe approdare in Serie A, la situazione

Il futuro di Mats Hummels, protagonista con il Borussia Dortmund in questa stagione, è ancora incerto. Il difensore, che ha segnato il gol decisivo nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato da SkySportDE, Hummels prenderà in considerazione la permanenza al Dortmund solo se il tecnico Edin Terzic lascerà il club. In caso di addio, la sua priorità sarebbe la Serie A, escludendo un trasferimento in MLS. Nei giorni scorsi, il padre di Hummels ha dichiarato: “Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la dirigenza del Borussia Dortmund, che ha la precedenza. Mats ha bisogno di qualche giorno per ricaricare le energie. Se non si troverà un accordo con il Dortmund, valuteremo altre offerte. Quel che è certo è che Mats non andrà in Asia, in America o troppo lontano da Monaco. Non sappiamo cosa accadrà, ma preferiamo soluzioni che permettano di raggiungere Monaco in poche ore”.