Tuttosport – due contropartite tecniche per convincere il Torino per Buongiorno

Antonio Conte nutre una grande ammirazione calcistica per Alessandro Buongiorno, come ha comunicato direttamente al giocatore durante un incontro in un ristorante torinese e al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che è determinato a soddisfare il desiderio del tecnico salentino. Tuttavia, concludere questa trattativa rapidamente sarà difficile. Urbano Cairo, presidente del Torino, non ha fretta e sa che gli imminenti Europei, ai quali Buongiorno parteciperà con la maglia azzurra, potrebbero aumentare il valore del giocatore e attirare ulteriori pretendenti. Attualmente, oltre al Napoli, ci sono altri club italiani interessati al difensore (Inter e Milan) e anche alcuni club stranieri (sondaggi dalla Premier League e dall’Atletico Madrid). Indipendentemente dal rendimento di Buongiorno agli Europei e dal numero di pretendenti, Cairo spera di incassare almeno 45 milioni di euro.

Il Napoli vorrebbe ridurre questa cifra e ha già elaborato una strategia per farlo. Come riporta Tuttosport, il nuovo direttore sportivo Manna ha proposto a Conte di inserire nella trattativa due giocatori considerati in esubero e che in passato hanno suscitato l’interesse del Torino. Si tratta di Leo Ostigard, difensore di 24 anni con contratto in scadenza nel 2026 e cercato dal Torino a gennaio, e Giovanni Simeone, anch’egli con contratto fino al 2026, ma reduce da una stagione in cui ha giocato pochissimo. La dirigenza del Napoli ha valutato l’attaccante 15 milioni di euro, cifra interessante per Cairo. Tuttavia, è difficile che Simeone accetti la destinazione granata, poiché desidera partecipare alle competizioni europee.