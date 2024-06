Gazzetta – Conte ha chiamato Kvara, la situazione

Questa mattina, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione e sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia, spiegando che nonostante l’offerta del PSG per il suo cartellino, il giocatore dovrebbe rimanere al Napoli almeno per la prossima stagione. Nelle ultime ore, Kvaratskhelia è stato contattato direttamente da Antonio Conte, il nuovo allenatore, che lo ha rassicurato facendolo sentire importante e centrale nel nuovo progetto tattico.

La chiamata di Conte ha fatto piacere a Kvaratskhelia, che sembra orientato a restare a Napoli nonostante l’interesse del PSG. Durante le settimane dell’Europeo, la società dovrà lavorare con il suo procuratore Mamuka Jugeli per negoziare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Attualmente, il giocatore chiede 5 milioni netti più bonus, mentre il Napoli offre 4 milioni più bonus. Questa differenza, sebbene significativa, è considerata colmabile. L’obiettivo è raggiungere un accordo nelle prossime settimane per evitare ulteriori tentativi di ingaggio da parte delle grandi squadre europee.