Tuttosport – situazione Chiesa ancora da definire, i dettagli

Il futuro di Federico Chiesa è ancora incerto. L’addio a parametro zero dalla Juventus tra un anno, come avvenuto in precedenza con Paulo Dybala, è una possibilità, così come una cessione questa estate o un rinnovo che lo legherebbe a lungo ai bianconeri. Una svolta potrebbe arrivare dall’incontro, riportato da Tuttosport, tra l’agente Fali Ramadani e Cristiano Giuntoli, che avverrà a breve. Nel frattempo, Roma e Napoli hanno manifestato interesse e stanno valutando la situazione. La Juventus chiederebbe 40 milioni per il cartellino di Chiesa, ma l’ingaggio rappresenta un problema, anche perché nessuna delle due squadre parteciperà alla Champions League. Le prospettive economiche sarebbero più favorevoli se ci fossero offerte dalla Premier League, ma finora non sono arrivate proposte concrete. La Juventus spera che l’imminente Europeo aumenti l’interesse per Chiesa.