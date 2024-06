L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla spinosa questione riguardante Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano la Juventus è in agguato ed ha già l’accordo con Di Lorenzo per portarlo a Torino. Antonio Conte però ha blindato il capitano del Napoli. Ci ha parlato e vuole ripartire da lui per l’anno prossimo. Il mister azzurro è stato categorico sin da subito: alcuni degli intoccabili sono Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Anche se il capitano ha chiesto ufficialmente la cessione alla società.