CdS – Per sostituire Osimhen il preferito è sempre Lukaku, ma piacciono anche altri cinque nomi, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione relativa al sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen piace in Arabia all’Al-Hilal e l’Al-Ahli, oltre all’interesse di Psg e Arsenal. Ha una clausola da 130 milioni, che De Laurentiis nel frattempo aspetta che venga pagata. Al suo posto Lukaku resta in pole. Ha una clausola da 44 milioni di euro ma il Chelsea ha bisogno di far cassa e potrebbe accontentarsi anche di 20-25 milioni. Non va escluso Artem Dovbyk, bomber del Girona, valutato 40 milioni. Piace molto a Conte anche Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona che ha clausola da 100 milioni. Piacciono anche Santiago Gimenez del Feyenoord, Serhou Guirassy dello Stoccarda e, per l’eventuale addio di Simeone, Lucca dell’Udinese e Strand Larsen del Celta Vigo.