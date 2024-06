L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano Giovanni Simeone potrebbe salutare il Napoli, per trovare una squadra che gli dia più minutaggio. Lui vuole giocare di più e il Napoli valuta profili nel caso dovesse andar via. Piacciono Lorenzo Lucca, 23 anni, che l’Udinese riscatterà dal Pisa per 8 milioni. In lizza anche il norvegese del Celta, Jorgen Strand Larsen, 24 anni.