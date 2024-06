L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il mercato estivo del Napoli ruota tutto intorno alla cessione di Osimhen. Il presidente Aurelio De Laurentiis è in contatto personalmente con i vertici del Psg e si arriverà ad una soluzione entro un paio di settimane anche per poter pianificare le trattative in entrata. Per il nigeriano in pole c’è proprio il Psg, poi dietro, le big di Premier come Arsenal, Chelsea e Manchester United. Anche per questo Lukaku deve attendere, anche se il Chelsea non intende fare sconti e l’operazione sembra realizzabile solo nel caso in cui sia il Chelsea la meta di Osimhen. Ieri intanto per il nigeriano sono rispuntati anche i rumors sulla tentazione Arabia Saudita.