Carratelli: “Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte stia attento”

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha riacceso le speranze dei tifosi azzurri. Il giornalista Mimmo Carratelli, però, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha cercato di riportare la piazza con i piedi per terra.

Di seguito le sue parole: “La speranza è che Conte possa fare affidamento su uno spogliatoio “pulito”, solidale, entusiasta, disposto al massimo impegno, senza musi lunghi, senza giocatori scontenti e, peggio ancora, con calciatori che vogliono andare via per insofferenze palesi o a caccia di più cospicui ingaggi. Uno spogliatoio “agitato” ha già fatto fallire l’esperienza napoletana di un allenatore primo al mondo. La vicenda di Ancelotti è di soli cinque anni fa. De Laurentiis non seppe sostenere il tecnico emiliano. Deve tenere a mente la lezione di quel progetto fallito”.