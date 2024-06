Sky – Occhio a Dovbyk per il Milan, è l’alternativa a Zirkzee

Non c’è solo Zirkzee nei piani del Milan per l’attacco. Come riportato da Sky Sport, i rossoneri stanno valutando anche alternative, tra cui Artem Dovbyk. L’attaccante, arrivato al Girona dal Dnipro la scorsa estate, ha contribuito con numerosi gol alla sorprendente qualificazione in Champions League del club spagnolo. Classe 1997, Dovbyk ha segnato 24 gol e fornito 10 assist in 39 presenze. Il suo contratto con il Girona scade nel 2028, e il suo valore di mercato è cresciuto notevolmente rispetto ai circa 7 milioni di euro pagati dodici mesi fa. Esiste già un accordo di massima tra l’entourage del giocatore e il club per una sua eventuale cessione in caso di offerta vicina ai 40 milioni di euro. Su di lui c’è anche il Napoli, che lo considera al livello di Romelu Lukaku.

4o