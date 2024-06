Cds – Napoli, oltre a Buongiorno si seguono anche Hermoso e Perez per la difesa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli segue Hermoso e Perez per la difesa, oltre ad Alessandro Buongiorno: “Buongiorno, però, non è l’unico uomo in lista: saranno due, presumibilmente, gli arrivi in difesa. E così il ds ha parlato anche con l’agente di Mario Hermoso, 28 anni, spagnolo svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid: la richiesta d’ingaggio, per il momento, non convince. E ancora: in occasione della breve vacanza alle Baleari, Adl ha incontrato Gino Pozzo a Formentera, così, all’improvviso, e l’argentino dell’Udinese, Nehuen Perez, è tornato all’orizzonte“.