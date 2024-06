Cds – Il Chelsea potrebbe convincersi a cedere Lukaku per meno del valore della clausola rescissoria

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club londinese è disposto a cedere Romelu Lukaku anche per 20-25 milioni e quindi a meno del valore della clausola rescissoria fissata a 44 milioni di euro: “Pallino di Conte, il belga Romelu Lukaku del Chelsea, 31 anni, il meglio alla corte proprio del tecnico azzurro, una stagione alla Roma e il ritorno a Londra, è il preferito per l’attacco qualora partisse Osimhen. La sua clausola è di 37,5 milioni di sterline; circa 44 milioni di euro. L’idea è che i Blues potrebbero cederlo per 20-25 milioni: piace, eccome. Il Napoli ci pensa e riflette. Il primo nome per l’attacco dunque è il suo. Un giocatore capace di segnare 64 gol in due all’Inter con Conte in panchina e 21 lo scorso anno a Roma nonostante diverse critiche e difficoltà. Dunque una garanzia“