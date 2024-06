Sky – il Torino spera che Buongiorno si mette in mostra agli Europei, la situazione

Cairo guarda agli Europei con speranza, puntando a far aumentare il valore economico di Buongiorno, il principale obiettivo di Conte per la difesa. La strategia del club granata è chiara, come rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport: “Il Napoli ha diverse priorità sul mercato, tra cui l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Il Torino spera che Buongiorno possa mettersi in mostra agli Europei, attirando magari l’interesse di club esteri, poiché al momento in Italia solo il Napoli ha manifestato interesse”.