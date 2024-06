Kvicha Kvaratskhelia è uno degli incedibili di Conte, ma l’Equipe in Francia parla di apertura totale del calciatore al PSG: “Kvara è la priorità di Luis Enrique per la fascia sinistra. E’ una trattativa difficile ma il georgiano ha dato il suo benestare e ci sarebbe già accordo economico. A Parigi non disperano di riuscire a trovare una soluzione senza dover spendere un prezzo elevato”.