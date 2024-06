De Maggio: “Domani l’annuncio di Conte. Due ipotesi al vaglio per la presentazione”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rivelato gli ultimi aggiornamenti sull’arrivo di Conte: “Domani saranno passati dieci giorni dalle parole del Presidente sul nuovo allenatore. E’ molto probabile che Conte verrà annunciato nella giornata di domani. Poi si valuteranno le posizioni di Kvara, Osi e Di Lorenzo. Il Napoli vorrebbe presentare il nuovo tecnico il 13 giugno al Palazzo Reale, ma c’è anche l’ipotesi Maradona da non sottovalutare. ADL ci sta pensando, la conferenza si terrebbe nella sala stampa e al termine un saluto ai tifosi sugli spalti come fu per l’arrivo di Maradona”.