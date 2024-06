Cds – la firma di Conte è prevista domani a Roma, i dettagli

Dopo la firma di Conte, prevista per domani a Roma, i suoi prossimi passi al Napoli saranno conseguenziali: un sopralluogo al centro sportivo di Castel Volturno, uno a Dimaro durante il ritiro estivo nelle Dolomiti e un altro in Abruzzo per pianificare le attività a Castel di Sangro. Lo staff del nuovo allenatore sta già organizzando tutto: insieme a lui arriveranno il vice Cristian Stellini, il match analyst Gianluca Conte (fratello del tecnico), il preparatore atletico Costantino Coratti e il club manager Lele Oriali. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.