Criscitiello: “Uno che vuole andare alla Juve non può giocare nel Napoli”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, si sofferma anche su Giovanni Di Lorenzo:

“Cosa è successo in questo periodo? Semplice. Il Presidente del Napoli non ci ha capito molto e spesso straparlando si è fatto sfuggire pubblicamente “sono tutti in vendita, basta che mi portate un’offerta concreta”.

“Di Lorenzo è sul mercato? Tieni Aurelio, ecco per te 20 milioni. Il calciatore va a prendere più soldi e tutti felici e contenti. Stop! Non è proprio cosi. Ha saputo che Di Lorenzo lo vuole quello “scornacchiato” di Giuntoli per 20 milioni di euro. Via al teatrino. Ormai non si può tornare indietro anche perché se un calciatore manifesta pubblicamente la volontà di andare alla Juventus, seppur non tramite la sua bocca, con la maglia del Napoli non può giocare più“.