Zbigniew Boniek, ex presidente della Federcalcio polacca ed ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune parole su Piotr Zielinski:

“Credo che andare dal Napoli all’Inter sia un passo avanti, non indietro. Piotr si trova benissimo in Italia, si è trovato benissimo a Napoli e arriva in una squadra che, in teoria, può lottare anche per vincere la Champions League. Una squadra piena di grandi giocatori, nella quale avrà sicuramente il suo spazio. Penso che la scelta sia decisamente buona”.