Venerato: “Conte è abituato al pane raffermo, non chiederà la luna. Vi dico a chi si può paragonare”

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni del TGR. Il noto giornalista ha spiegato come, secondo lui, sarà il mercato del Napoli con Antonio Conte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Conte è garanzia di serietà e successi. Quanto al mercato, puntualizziamo un aspetto: rispetterà senza problemi il monte ingaggi deciso dalla società, non chiedendo la luna. E’ abituato anche al pane raffermo: ha allenato Siena e Bari con pochi soldi. Se ricordate, la prima Juventus di Antonio Conte costò meno di tante altre. Rispetto a Carlo Ancelotti (altro grande nome che fu scelto da Aurelio De Laurentiis) il pugliese sembra molto più adatto al progetto. E’ restato un allenatore di campo (non a caso è amato da Arrigo Sacchi) non è mai diventato un gestore. Pur avendo una idea di calcio diversa si può paragonare, per metodologie di lavoro, a Sarri e Spalletti: perfezionista e testardo come tutti i predestinati”.