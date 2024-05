Roma-Milan 5-2: i giallorossi trionfano nell’amichevole australiana

A pochi giorni dalla fine del campionato, Roma e Milan si sono sfidate oggi in un’amichevole a Perth in Australia. A trionfare sono i ragazzi di Daniele De Rossi con una manita alleggerita da due gol rossoneri. In rete per la Roma sono andati Baldanzi (27′), Abraham (47′), Angeliño (54′), Dybala (57′) e Azmoun (77′), mentre le due reti del Milan portano la firma di Theo Hernandez (37′) e Okafor (55′).

Ad aprire le marcature è la Roma con Baldanzi. E’ Dybala a servire l’assist a Baldanzi che, approfittando di una disattenzione di Theo e Pobega, porta in vantaggio i suoi. Il francese si fa perdonare dieci minuti dopo con un gran sinistro al volo dal limite dell’area. La Roma non ci sta e riesce a finire il primo tempo in vantaggio grazie al cross di Angeliño messo in rete da Abraham.

Nella ripresa, Giroud saluta definitivamente il Milan lasciando il terreno di gioco con un cambio. Il francese giocherà in MLS. Okafor prende il suo posto. Poco dopo la Roma sigla il 3-1 grazie ad Angeliño. Il Milan riesce solo ad accorciare le distanze col neoentrato Okafor. De Rossi può quindi dilagare con Dybala e Azmoun. Prima l’argentino con un tiro dal limite dell’area e poi l’iraniano con assist di Bove.