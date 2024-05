TMW – Contatto tra Giuntoli e gli agenti di Di Lorenzo, ma Conte ha già parlato col calciatore per far rientrare la situazione

Grana Di Lorenzo in casa Napoli, con gli azzurri che aspettano di capire quale sarà il futuro del capitano, soprattutto attendendo l’arrivo di Antonio Conte. Come riportato da TMW l’ex Ds del Napoli Cristiano Giuntoli, attualmente in forza alla Juventus, ha avuto un contatto con l’entourage dell’ex Empoli per capire la disponibilità a trasferirsi in bianconero. Questo quanto scritto da TMW: “C’è stato un contatto nelle scorse ore fra la Juventus e l’entourage di Di Lorenzo per capire quale sarà il futuro del capitano del Napoli. C’è un però, perché Antonio Conte ha già parlato con Di Lorenzo. Un intervento che potrebbe far rientrare la crisi delle ultime settimane, quando il Napoli aveva avvertito il proprio capitano sulla propria cedibilità in caso di buona offerta”.