De Maggio: “Qualcuno dice che nessuno in Italia voleva Conte, ma posso assicurare ci fossero 2 club italiani su di lui”

Il giornalista Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di Antonio Conte, e del suo sempre più vicino insediamento sulla panchina del Napoli. Nel corso di Radio Goal il giornalista ci ha tenuto a ribadire come sul tecnico non ci fossero solo gli azzurri ma ben 2 club italiani. Queste le sue parole: “Una parte della Juventus voleva ci fosse il ritorno di Conte, un’altra parte no. Così come è accaduto al Milan, una parte della dirigenza voleva il suo arrivo, un’altra parte no, posso assicurare questo. Quindi non è vero che nessuno voleva Conte. Una certa stampa sta esaltando l’arrivo di Motta alla Juventus e di Fonseca al Milan, e sta raccontando che nessuno era forte su Conte tranne il Napoli, e per questo lui abbia scelto gli azzurri. Ma io vi posso dire che solo in Italia su di lui c’erano due club”.