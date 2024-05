CdS – Attacco, Manna segue anche Guirassy. Ha una clausola abbordabile ma un problema

Tra i profili monitorati da Giovanni Manna per l’attacco c’è anche quello di Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda con un’importante numero di squadre al seguito, tra cui il Milan. Il guineano, ventottenne, ha disputato una stagione incredibile, nella quale ha siglato 30 gol e 3 assist in 30 partite tra tutte le competizioni. Tra le altre cose, ha una clausola di 17,5 milioni di euro, decisamente abbordabile per le casse partenopee. Il problema principale nella possibile trattativa solo le notevoli pretese sull’ingaggio del calciatore. Ne scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.